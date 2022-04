Clément RIBÉ

Passionné par le Web et l’interactivité, pour moi le code est un outil de création à part entière à la base des nouvelles formes d’expressions interactives.

Après des études de design, une formation en informatique et mes expériences professionnelles, j’ai acquis une double compétence solide.

À l'affût des nouvelles expériences interactives, vidéo-ludiques et d'installations numériques, je veux prendre part aux défis technologiques de demain à travers le design et les histoires qui en découlent.



Mes compétences :

JavaScript

Arduino

JQuery

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Sass

PHP 5

Processing

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Magento

Wordpress