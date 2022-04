Clément RIVALS

Depuis 2009, je suis chargé du développement de la filiale Suisse d' ISAGRI. Ce projet professionnel comprend diverses missions : réussite de mes collaborateurs, conquête commerciale forte et satisfaction clientèle élevée.



Tout à commencé fin 2008 et après 5 années d'école d'ingénieur (équivalent MASTER), lorsque j'intègre le Groupe ISAGRI. Je suis envoyé en autonomie en Suisse pour donner un nouvel élan à la filiale helvétique et permettre à ISAGRI de continuer sa forte croissance à l'export.

Depuis, la filiale s'est bien développée et renforcée. Je peux désormais compter sur une équipe de 18 collaborateurs : 5 salariés et 13 agriculteurs relais.



Grâce à ISAGRI, l’avenir de l'agriculture Suisse sera indéniablement connecté. Si vous souhaitez échanger à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Vente

Management

Commercial

Export

Agriculture

Ingénieur

Agronomie

Persévérant