Clément ROBITAILLE

Titulaire d'un BTS CIRA avec 5 années d'expériences dans un poste de Technicien d'exploitation, l'autonomie, la rigueur et la curiosité font parti de mon quotidien.



En effet, mes tâches principales consistent à maîtriser l’ensemble des étapes de production à l’aide d’une salle de contrôle et sur le terrain afin d’anticiper et de réagir rapidement à toute anomalie qui pourrait subvenir sur le process.



Je suis aux commandes de différentes régulations et instrumentations, j'aide également le service maintenance pour les grosses opérations et intervient seul pour la maintenance de première ordre.



De plus, ayant une personnalité sociable et dynamique, j'effectue un travail en équipe posté qui ne me pose aucun problème.



Ma motivation et mon expérience du monde industriel peuvent être un réel atout pour vous.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Excel