Clément ROLLÈS

Après un Master 2 en Histoire et quelques années dans l'éducation et la culture, je suis en reconversion dans le développement informatique pour être Développeur JAVA EE Fullstack.



Au programme dans la partie technique : JAVA, Java Web Services, Java EE Buisness (EJB, CDI, JPA, JMS), SQL / NoSQL, Angular, HTML5 / CSS3 et Javascript, Docker, GitHub, Spring suite

Mais aussi un module Agilité, gestion de projet, Scrum, Jira.



Geek depuis le plus jeune âge je m'oriente aujourd'hui vers un secteur porteur et capable de m'offrir des opportunités de carrière. Je recherche un travail motivant et qui propose des défis intellectuels à relever. Issu de métiers axés autour du contact (enseignement, tourisme) j'ai une solide culture générale et un bon sens du relationnel.



Motivé par ma reconversion mais conscient de mon niveau junior, je recherche une entreprise qui s'intéresse à des profils atypique. Je pense apporter une véritable valeur ajoutée grâce a mes compétences transversales et être force de proposition dans une équipe de conception/développement.



Mes compétences :

Analytical Skills

commandes Préparation

eCommerce

GitHub

HTML

Java

Java 2

JavaScript

NoSQL

SQL

Scrum Methodology