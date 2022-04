Clément ROUX

Jeune diplômé, je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi dans le domaine de l'ingénierie et de la simulation en mécanique.

Je recherche un poste en CDD ou CDI sur Grenoble ou à proximité et je suis disponible immédiatement.



N'hésitez pas à me contacter pour recevoir mon CV ou obtenir des renseignements !



(mise à jour le 18/10/2016)



Mes compétences :

Microsoft Office

Comsol Multiphysics

Ansys

Ansys Fluent

C++

MATLAB

Traitement du Signal

Mécanique des fluides

Mécanique des structures

Mécanique des milieux continus

Simulation numérique