Clément SAGE

Expérience :

2014 : Exercice en cabinet médical à Versailles (78) , Chaville (92) , et Le Chesnay (78)

2012 : Exercice en cabinet libéral à Versailles (78)

2012 : Pratique de l’ostéopathie au 24h de natation à l’Ecole polytechnique de Paris

2012 : Pratique de l’ostéopathie à la Péniche du cœur

2012 : Consultations d’ostéopathie à La Poste

2011/2012 : 90 consultations d’ostéopathie (au sein de la clinique « A mains nues »)

2010/2011 : 60 consultations d’ostéopathie (au sein de la clinique « A mains nues »)

2009/2010 : 30h d’observation de consultations

Entre 2007 et 2011 : 4 stages en milieu hospitalier (chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, gynécologie-obstétrique, radiologie), 13 dissections à la faculté de médecine des Saints-Pères (75)



Séminaires suivis :

- L’ostéopathie appliquée au « Complexe Crânio-Hyo-Laryngo-Mandibulo-Lingual » (A. PIRON)

- La Fasciapraxie - (Y. LAVAL)

- Le Lien Mécanique Ostéopathique (I. SOMODY)

- Abord clinique du tissu neuro-méningé (L. FABRE)

- Prise en charge ostéopathique en gynécologie (I. TOUSCH)

- Prise en charge ostéopathique du nourrisson (I. TOUSCH)



Mémoire :

Principe de tenségrité et ostéopathie : Etat de la question



Diplômes :

Juin 2012 : Diplôme d’ostéopathe (RNCP niveau 1)

Juillet 2002 : Brevet des collèges

Avril 2008 : Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)

Juin 2006 : Bac scientifique spécialité biologie (mention assez bien)



Scolarité :

Septembre 2007 à Juin 2012 (à temps complet) : Ecole d’ostéopathie CEESO PARIS (Centre Européen d’Enseignement Supérieur d’Ostéopathie)

Septembre 2006 à Mai 2007 : Classe préparatoire au concours de masseur-kinésithérapeute

1998 à 2006 : Collège/lycée Institut Notre Dame à Saint-Germain-en-Laye



Mes compétences :

Ostéopathie

Anatomie

Physiologie

Biomécanique