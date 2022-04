Clément SANDMAN

J'ai étudié les arts graphiques et numériques durant mon cursus malgré un parcours varié et difficile. Je continue à peindre, dessiner et réaliser des visuels numériques par passion et d'accroître mes books. Actuellement, je suis auto-entrepreneur dans le multimédia et continue en parallèle mes projets personnels.



Mes compétences :

QuarkXPress

Microsoft Excel

Microsoft Word

HTML

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Internet

Microsoft Office

Dessin

Photographie

Design

Nouvelles technologies

Informatique