Double formation Mécanique et Marketing



Compétences informatiques et linguistiques:

Anglais Opérationnel (905 TOEIC)

Espagnol Opérationnel (6 ans)

Allemand Débutant



Maîtrise de logiciels de bureautique (Pack Office)

Connaissance des outils de PLM et PDM (ENOVIA)

Maîtrise de logiciels de CMAO (CATIA, Solidworks, SolidEdge)

Maîtrise de logiciels de modélisation par éléments finis (ANSYS, Comsol)



Mes compétences :

Vente

Ingénieur d'affaire

Marketing

International

Mécanique

Ingénieur

Commercial