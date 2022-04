Clément SCIALLANO

Concepteur et développeur d'applications .NET depuis une dizaine d'années et nouvellement Freelance, J'étais il y a peu Lead Developer et Architecte .NET pour un grand compte dans le domaine des utilities, ainsi que pour une start-up.



Je développe des applications web en ASP.NET MVC (récemment Core) ou des SPA à l'aide d'AngularJS.

Mon expérience pro m'a permis d'être présent dans toutes les étapes d'une application et de participer à tous types de développement (appli web, client lourd, services, api, spa...)



Je suis également disponible pour tous types de missions-conseil en architecture logicielle sur des nouveaux projets ou du refactoring, pour des audits de code dans le cadre de votre amélioration continue!



En constante veille techno, je cherche toujours à m'améliorer afin de vous proposer un service de la meilleure qualité possible. N'hésitez pas à faire appel à moi pour vos projets !



Mes compétences :

C#

NS-DK

PL/SQL

Eau

Microsoft Visual Studio

DDD

Services web

Architecture SOA

Windows PowerShell

NHibernate

Service-oriented architecture

MVC

Architecture logicielle

HTML 5

Team Foundation Server

ASP.NET

AngularJS

Windows Communication Foundation

Oracle