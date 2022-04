Clement SEGONZAC

DIGITAL NATIF - 1.0

Les années 90-2000 et le web documentaire.



J'ai commencé à mintéresser à Internet dès l'arrivée des Modems 56k dans nos foyers. Ce fut une incroyable découverte, étant de nature très curieuse, de réaliser l'ensemble des possibilités offertes par le réseau et son accessibilité. C'est tout naturellement que je me suis passionné pour le fait de savoir comment tout cela était possible : comment depuis l'ordinateur familial, je pouvais accéder à cet ensemble d'informations et d'expériences. Je me suis donc documenté... sur le web statique et documentaire de cette magnifique période.



Les années 2000 et le web social.



Mon investissement sur le web à réellement démarrer via le milieu associatif, par le biais des Juniors Associations. A 14 ans, nous montions avec des copains, des passionnés, notre propre structure : "Initiatives Réseaux". Nous avions pour objectif d'organiser des événements sur la culture geek, de la promouvoir au niveau local et profiter de lEthernet pour nous retrouver autour de nos machines.

De cela est née une réelle passion pour le web et les compétences qui en découlent : développement BO / FO, expertise langages web (php, html, sql, js, css), administration serveur (systèmes UNIX).

J'ai ensuite eu l'opportunité de démarrer très tôt dans le milieu de l'entreprise.



DIGITAL LEARNER 3.0

Et maintenant ? Le web sémantique.



J'ai pu m'appuyer sur des compétences web solides que je n'ai cessé dapprofondir depuis : aussi bien sur le développement (programmation objet et procédural / balisage), que sur la partie gestion de projet, l'administration serveur, le marketing digital ou la relation client.

Après avoir travaillé au sein de différentes entreprises en tant que salarié : je me suis naturellement installé en indépendant en tant que micro-entrepreneur d'abord, puis en tant qu'entreprise individuelle.

Cela fait maintenant plus de 8 ans que j'apporte ma contribution au sein des entreprises qui ont ce souhait de digitalisation.



