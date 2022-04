Clément SINZ

Mon site pro:Array



Je suis graphiste et webdesigner à Toulouse, spécialisé dans la conception d'interfaces utilisateur, le webdesign et dans la création d’identités visuelles, pour le print ou le digital.



Mes compétences principales sont:



GRAPHISME PRINT:



→ logo & Identité visuelle

→ charte graphique

→ Edition : plaquette, brochure, catalogue

→ Flyer, dépliant

→ Annonce presse

→ Affiche



WEBDESIGN:



→ Création de site vitrine

→ Graphisme original et sur mesure

→ Développement sous WordPress

→ Optimisation SEO de base

→ Responsive design

→ Création de visuels pour les réseaux sociaux



LANGAGES & LOGICIELS:



→ Adobe Illustrator

→ Adobe InDesign

→ Adobe Photoshop



→ Sketch

→ Zeplin

→ InVision

→ Figma

→ Principle



→ HTML5

→ CSS 3



Contactez-moi pour votre projet!



