Je m'appelle Clément Soille, j'ai 24 ans et j'ai d'obtenu mon Bachelor Responsable Manager de la Distribution. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat à durée indéterminée étant actuellement sur le marché de l'emploi.

Je suis de nature très motivé, ayant le goût du travail en équipe et je suis ouvert d'esprit, ce qui est primordiale pour ce corps de métier.

Dans la vie de tous les jours, j'aime passer mon temps libre à faire du sport et plus particulièrement du football que je pratique depuis mon plus jeune âge.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

innovente