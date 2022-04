Clément Soulier, développeur C#/WPF et pilote de projet au sein de la société Octave située à Angers.



Je m’intéresse depuis toujours aux nouvelles technologies, c'est à l'âge de 8 ans que j'ai découvert le monde de l'informatique avant de découvrir un an plus tard l'internet.



J'ai donc décidé d'orienter mes études dans l'objectif de travailler dans le milieu de l'informatique.



J'aime particulièrement l'organisation , la prise de décision et le management, au même niveau que la programmation et la réalisation de projet. J'ai effectué un DUT Informatique à l'IUT de Vannes. Par la suite j'ai décidé de rejoindre la capitale afin de rejoindre un parcours MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion d'Entreprise) au sein de l'université Paris 1 Panthéon - Sorbonne.



Je suis actuellement en première année de Master après avoir obtenu ma Licence avec mention assez-bien.



En novembre 2011 j'ai ouvert mon auto-entreprise de réparation et de formation informatique pour les personnes n'ayant pas accès à ce genre de services en campagne.



J'ai arrêté ce petit boulot en 2013 quand je suis devenu apprenti dans l'entreprise Octave d'Angers.



Je fût également président et co-fondateur de l'association Ouest Games qui opère dans l'événementiel vidéoludique partout en France entre 2009 et 2016. Cette association compte aujourd'hui un salarié grâce à notre investissement intense depuis sa création en 2006.



Je suis motivé, très mobile et ambitieux et j'aime relever de nouveaux défis !

Je pratique l'anglais régulièrement afin de me préparer à toutes les opportunités.



Mes compétences :

Langage C/C++

Shell Unix

CSS3

Python

Architecture des systèmes d'information

C# .NET

Management

Analyse décisionnelle

Stratégie des systèmes d'information

Gestion des organisations