Clément STHEMER

Notions géologiques :



Bonnes connaissances en bassins sédimentaires, diagraphie, ressources minérales, cartographie, géomorphologie, tectonique, pétrologies magmatique et sédimentaire, métamorphisme, terrains. Notion en métallurgie, sismiques, géochimie, géophysique.



Grande expérience de terrain / travaux de cartographie et caractérisations pétrographiques



Massif Armoricain, Cornouailles, côtes normandes, Boulonnais, Ardennes, Portugal, Pyrénées, Alpes, Massif Central



Notion Informatique :



Notion de base des logiciels adobe (illustrator et Photoshop ) et SIG (ArcGis), Logiciel 3D Gocad. Bonnes connaissances des outils Microsoft Office



Certifications :



Master 2 Bassins sédimentaires, ressources et paléoclimats / Mention Assez bien



Master 1 Ressources minérales et pétrolières



Licence 3 Sciences de la Terre



Mes compétences :

Sédimentologie

Minéralogie

Géologie

Cartographie SIG