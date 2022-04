Clement TANO

Je suis Clément TANO, j'ai 38 ans . je suis diplômé de l'INSET de Yamoussoukro en Commerce et Administration des Entreprises, option Assurances. Apres quelques années dans les assurances, ma passion pour la communication va prendre le dessus sur ma formation initiale. Ce qui va me conduire à exercer en qualité d'animateur - producteur radio pendant près de sept ans, puis en tant que responsable marketing et commercial sur une radio de proximité. Aujourd'hui j'ai pu intégrer une agence de Marketing et Communication où j'exerce encore.



Mes compétences :

Commercial

Assurances

Communication

Développement commercial