Clément TEISSEIRE

Bonjour,



Je suis psychologue clinicien depuis Juin 2014. Avant cela et/ou en parallèle de mes études, plusieurs expériences professionnelles m'ont permis de me forger une expérience en institution sanitaire et médicosociale. J'ai notamment travaillé dans un service de pédopsychiatrie à l'hôpital G. Régnier à Rennes, en Ehpad, en MAS et en IME, respectivement en tant que psychologue, ASH, moniteur éducateur, puis en tant que stagiaire psychologue.

J'interviens en Mars 2015 à l'Université de Haute Bretagne de Renne dans un colloque international sur les thérapies par affinité (affinity therapy) dans l'autisme, pour y présenter un cas issu de ma pratique. La ligne d'accompagnement que j'argumente concerne le développement et la ramification des intérêts "restreints" des autistes, suivant le mouvement impulsé par Ron Suskind.

J'effectue actuellement des remplacements ponctuels dans une Maison d'enfant en Haute Garonne et suis à la recherche d'un poste plus régulier. Je suis quelqu'un de sérieux, d'engagé et d'impliqué dans mon travail, qui demande juste l'opportunité de pouvoir agir pour une cause qui me semble importante et juste, malgré le contexte social actuel.

Je me tiens à votre disposition pour des précisions supplémentaires,

Bien cordialement.