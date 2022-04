Clément TESSIER

DOCUMENTALISTE CONTRACTUEL (depuis le 15 octobre 2019)

Chargé de la politique documentaire

Chargé de la gestion des contrats de cession de droits d'auteur et des relations avec les ayants droit, en vue de la mise en ligne des collections du musée de Bretagne, sur son portail des collections



Musée de Bretagne - Rennes





DOCUMENTALISTE (2016-2019)

Agent de récolement pour la société Grahal (Groupe de recherche art histoire architecture et littérature), prestataire pour le récolement et l'inventaire de la réserve Arts graphique du musée de Bretagne



Musée de Bretagne - Rennes





ASSISTANT AU COMMISSARIAT D'EXPOSITION (2014-2016)

Assistant au commissariat de l'exposition "Oberthür, imprimeurs à Rennes"



Écomusée du Pays de Rennes - Rennes





MÉDIATEUR CULTUREL (2014)

Chargé de l'action culturelle et de la médiation culturelle lors de la présentation de l'exposition "Terre-Neuve / Terre-Neuvas. L'aventure de la pêche morutière".



Musée d'histoire - Saint-Malo





CHARGE DE COLLECTION (2013 et 2014)

Régisseur des collections chargé du conditionnement, du transport, de l'insertion des collections, du montage et du démontage de l'exposition "Terre-Neuve / Terre-Neuvas. Le temps de l'absence".



Musée d'art et d'histoire - Saint-Brieuc