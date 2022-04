Bonjour je me nomme Clément TEYSSEDRE, ravi d'être membre de la sphère Viadeo.

Si je m'inscris c'est avant tout pour trouver un emploi dans ma région (50 - La Manche) et pour cela j'ai 5 secteurs de recherche :



- L'évènementiel : j'ai travaillé intensément avec diverses agences Parisiennes, 3 ans d'expérience.



- L'industrie du cinéma : Accueil & Réception (avec une première expérience de 2 mois dans un cinéma de quartier).



- L'industrie du cinéma : Montage Audiovisuel (ou autre : Scripte/Perchiste). Ma plus ancienne expérience (4-5 années de montage pour des court-métrages/clips/bande-démos/films à sketches).



- L'Hôtellerie : Aucune première expérience pour le moment. Mais les tâches sont similaires à ce que j'ai pu exercé dans l'évènementiel. Ce secteur m'intrigue récemment.



- Le Baby-Sitting : Expérience de 3 ans sur Paris.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Digimédia

Final Cut Pro

Microsoft Office