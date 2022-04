Ayant fini ne formation de Webdesigner de 3 ans par correspondance auprès de l'Ecole des Metiers du WEB, je suis actuellement à la recherche d'une agence afin d'exprimer mon potentiel.



Mon portfolio est en ligne depuis peu et je mets à jour mon contenu régulièrement. Vous pouvez me contacter via le site, mon adresse mail ou mon téléphone.



Mes compétences :

CMS open source

JS

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Web design

Adobe

Photoshop

Webdesigner

Création web