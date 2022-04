Développeur web flexible et étudiant designer.

Let explode your Creativity



Mes compétences :

PHP

Java

Identité visuelle

Force de proposition

SQL

Java EE

Développement web

Hibernate

Ux design

Sketch

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Spring Framework

Autodidacte

Adobe Illustrator

HTML

Principle

JavaScript

User interface design

CSS

AngularJS

Oracle

Git

SLAM