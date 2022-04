Clément THOMASSET

Proterra environnement est une entreprise spécialisée dans l’application de dispositifs d’étanchéité par géomembranes et réseaux PEHD.





Créée en août 2000, Proterra environnement a su investir le marché de l’étanchéité en se forgeant une solide réputation auprès de clients privés et publics, en France comme à l’étranger. Composée d’une équipe d’experts mobiles et dynamiques, Proterra environnement met son savoir-faire à votre service pour définir ensemble vos besoins, valoriser vos projets et pérenniser vos réalisations.



Depuis 10 ans, nous avons développé notre activité à l’international et sommes présents sur de nombreux chantiers d’envergure en Polynésie française, Nouvelle Calédonie et Guyane.



Sur le marché domestique qui reste notre coeur de métier, et grâce à la confiance que nous accordent chaque jour les entreprises de traitement des déchets, les sociétés de travaux publics ou encore les entreprises publiques, nous poursuivons notre développement sur le marché de l’étanchéité et des réseaux avec un seul credo : la qualité de vos ouvrages et le respect de nos engagements.















