Après 4 ans chez SopraSteria en tant qu’ingénieur d’Etude et Développement / Analyste dans le domaine de la Monétique, je souhaite aujourd’hui relever de nouveaux défis en freelance.



Je recherche :

1. Chef de projet

2. Analyste

3. Développement (.NET/Cobol)



J'aime : Relever des défis, les relations humaines, les sciences & technologies

+ : Autonome, Auto-formation, Adaptabilité, Rigoureux, Investi



Mes compétences :

Adobe Flash

C#

C

HTML 5

XML

Microsoft SharePoint

CSS3

Java

PHP 5

Dynamics CRM

Merise

SQL

MVS Mainframe

MVC

z/OS

DB2

TSO

Batch

JCL

ASP.NET

COBOL

Visual Basic for Applications

AutoIt

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

jQuery

UML/OMT

SQLite

NetBeans

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Merise Methodology

Matlab

Macromedia Flash

MS Visual SourceSafe

LINQ

JavaScript

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

AJAX

XSL

XPath

XAML

Windows CRM Dynamics

VirtualBox

SciTe

RTC

Personal Home Page

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft CRM Dynamics

Microsoft ASP.NET

Linux

HTML5

HTML

GUI Applications

GTK +

Framework

DevBooster

C Programming Language

Apache Subversion

Adobe Photoshop