Clément TROKI-GARCIA

TROKI-GARCIA Clément

Situation Familiale : célibataire

Niveau d’études : Terminale G3

Né le 20.07.69

Langue Anglaise : Lue

Titulaire permis : B (1989) ; CACES 3&5 (2007)

0616554382 / c.trokigarcia@yahoo.fr

EMPLOYE LIBRE-SERVICE

DOMAINES DE COMPETENCES

Mise en Rayon : Charcuterie & Saurisserie sous-vide, Liquides, Surgelés,

Produits Secs, D.P.H....

Étalages : Poissonnerie, Primeur, Restauration Cafétéria, Tètes de Gondoles...

Réalisations des Commandes : évaluation des entrées-sorties, Cdes fournisseurs,

préparation pour ventes clients et détaillants, implantations de nouveaux produits...

Étiquetage, Démarquage, Inventaire, Nettoyage, contrôle qualité (D.L.C., casse,

chaîne du froid, normes d’hygiène, contrôles réception...)

Conseil Clientèle : Vente, information besoins clients, rapports qualité/prix,

achalandage, produits dérivés...

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- 2008-2011 : Employé Logistique- Magasinier – Cariste (Sté Global Services Systems G2S)

- 2007 : Aide-Poseur Fenêtre PVC (Sté l'Autre Fenêtre) ; Animateur Commercial (E2MS) ;

Poissonnerie (Champion) ; Vente, logistique et mise en rayon (Rétif)

-2006 :

Réceptionnaire (Arrivages, Chiffrage, Service chaud) cafétéria FLUNCH

Magasinier-Contrôleur-Préparateur de Commandes (Skis & Tennis) Sté HEAD

-2005 :

Employé libre service – vendeur en Poissonnerie. INTERMARCHE

-2004-2005 : Employé Libre-Service en Discount Alimentaire (mise en rayon, étiquetage,

Inventaire, commandes...) NETTO

-2002-2003 : Animateur Commercial (Société AJC Production)

Préparation, Cuisine et Vente (Sandwichs, Point Chaud, Crudités) Sté ORIGINEL

-2000-2001 : Livreur-Magasinier-Vendeur en Boulangerie (La Talemelerie)

Magasinier Livres-Disques avec outil informatique (dépôt FNAC)

Missions intérimaires : Employé commercial (mise en rayon, étiquetage en

culture, textile et Surgelés ; pose de présentoirs et inventaires)

Manutention, tri et zonage de colis sur quai ; Déménagement

-1996-2000 : Opérateur Logistique, Gestion des stocks, Manutention sur transpalette

-1992-1995 : Préparation de Commandes surgelées, Manutention Inventaire, O.S.

Paysagiste, Manœuvre pose-véranda, Employé logistique menuiserie

-1989-1991 : Manœuvre bâtiment, O.S. Câblage électrique, montage échafaudages

AUTRES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

2011-2012 : Formations (DIF) Chambre d'Agriculture :

*Création d'un atelier de transformation

*Valorisation des légumes

1993-2007: * Réalisation d’émissions radiophoniques hebdomadaires

(musique 60’s à 70’s)

Radio Grésivaudan & Radio Brume

* Animations Disc-Jockey de soirées dansantes

1995-1998 : Technicien-Son (Association des Auditeurs de Radio Grésivaudan)



Mes compétences :

