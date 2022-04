Clement TURETTE

Bonjour,

Je me présente je suis étudiant en deuxième année d'école de commerce en bachelor international management.

Je suis sportif de haut niveau dans le football, j'aime que l'on me fixe des défis et des objectifs. La concurrence est pour moi un moteur de motivation.

Ma pratique sportive m'a fait développer de nombreuses compétences. La rigueur, la persévérance, l'autonomie, le travail en équipe, le conseil ainsi que le leadership sont les compétences que j'ai pu acquérir grâce à ma pratique sportive.

Mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir et approfondir des compétences de conseilles et de relationnelles.



Mes compétences :

Open Office

Microsoft World

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel