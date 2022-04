Clément VALENTE

Je suis ingénieur méthodes, BIM Manager et formateur en écoles supérieures. Je travaille pour les majors de la construction sur des projets d'envergure parfois internationale. La préparation de chantier et le BIM sont de véritables passions auxquelles je me consacre chaque jour.



J'ai fondé le site http://methodesbtp.com afin de mettre à disposition du plus grand nombre ma connaissance des méthodes et du BIM ainsi que ma pédagogie, au travers d'articles complets et de mes livres "Préparer un Chantier de Bâtiment" (http://preparerunchantierdebatiment.com ) et "BIM & BTP / Construire grâce à la maquette numérique" (http://bimbtp.com/livre )



Je suis à l'écoute de toute proposition de collaboration.



Mes compétences :

Méthodes & préparation de chantier

Transfert de savoir

Pédagogie du BTP

BIM