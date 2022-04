Clément VALLET

Après avoir réalisé une formation technique (BTS Comptabilité et gestion) je m’oriente vers une formation plus théorique (Licence CCA) pour avoir des compétences pluridisciplinaires dans les domaines de la gestion, du droit, de la comptabilité et de la finance.

A l’issue de ce master, je préparerai un DSCG, mon projet étant de travailler dans les métiers de l’expertise comptable ou de l’audit.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un stage dans les métiers de l’expertise comptable ou de l’audit. Je peux me déplacer sur la région Nantaise ou Rennaise. La période de stage débute à partir du 21 mai 2018.



Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante : valletclement44@gmail.com



Mes compétences :

Navis (francis lefebvre)

SQL

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

EBP

Microsoft Excel

Cegid