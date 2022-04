Clément VALOT

Titulaire d'un bachelor en marketing et commerce obtenu à l'ESGCI, je suis à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle afin de pouvoir suivre mon Master 1 en communication et stratégies digitales. Fort de plusieurs expériences professionnelles passées, je recherche dans différents domaines tels que :

- La communication

- Le marketing (web, digital, stratégique et opérationnel)

- Le commerce

- La prospection et le suivi de clientèle



Mes compétences :

Stratégie digitale

Marketing sportif

Commerce international

Prospection commerciale

Suivi commercial et administratif

Marketing stratégique