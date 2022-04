Clément VASLIN

Technicien en étude de prix entreprise générale.

Réalisation de métrés, établissement de budget et DQE en gros oeuvre. Maîtrise des coûts directes et des frais de chantier.

Etablissement d'une base de prix pour une entreprise de carrelage ( Sous détail de prix).

Etablissement de plans d'installation de chantier et de plans de terrassement



Maîtrise du logiciel de métré ATTIC +.

Maîtrise d'Autocad.

Maîtrise du logiciel de prix PROGAP.

Niveaux avancé Excel



