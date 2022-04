Clément VAUCHEL

Fort d’une expérience de plus de 9 ans chez bwin.party, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle dans le domaine du marketing en tant que responsable digital, marketing manager ou chef de produit marketing.

Issu d'un cursus alliant langues étrangères, commerce international et management du sport, j'ai intégré l'univers des jeux en ligne en 2006 et cela m'a permis de développer mon expérience dans de nombreux domaines tels que l'activation des partenariats de sponsoring (Olympique de Marseille et RSC Anderlecht notamment), l'optimisation des campagnes web, le marketing digital (création et management de projets web), l'affiliation, l'organisation d'événements et la gestion au quotidien d'un produit (en l’occurrence les paris sportifs).



N'hésitez pas à me contacter : clem_vauchel@hotmail.com



Looking for a new professional adventure in Sports Marketing, Sponsorship, Digital Marketing, Sportsbetting, Online Gaming, Sports events organization....



Mes compétences :

Streaming Media

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Community management

Marketing

Sponsoring sportif

Paris sportifs