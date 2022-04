Clément WALTER

Pharmacien orienté Industrie/Recherche, jeune diplômé de la Faculté de Pharmacie de Strasbourg.



Passionné par les Plantes et la Nature j'ai fait mes études en pharmacie afin de participer activement à la valorisation des substances naturelles dans le domaine de la Pharmacie et de la Cosmétique.



Ma formation polyvalente de pharmacien et de biologiste (Master 2 "Valorisation des Ressources Végétales" - Institut de Botanique - Strasbourg) me permet d'allier des connaissances d'ordres médicales et pharmaceutiques à celles plus spécifiques de la Chimie des Substances Naturelles.



Mes expériences professionnelles, durant les 5 dernières années de mon cursus, ont suivi mes intérêts pour les plantes et leur valorisation dans le secteur de l'industrie. Volontaire pour la plupart, ces opportunités d'apprendre m'ont permis d'acquérir des compétences théoriques et techniques dans de nombreux domaines tels que la phytochimie, (Analyse, extraction, isolation et purification de molécules naturelles) l'investigation ethnobotanique et l'ethnopharmacologie.



Curieux je reste à l'écoute des nouvelles tendances de la recherche dans le domaine en maintenant un veille scientifique.



Désireux de prendre part, à la fois au défi que présente la valorisation des substances naturelles dans le secteur pharmaceutique et au développement de l'intérêt qu'on leur porte dans le secteur cosmétique je serais heureux d'offrir mes compétences à une entreprise ayant les même valeurs.



Mes compétences :

Chormatographie (UPLC, HPLC, Semi préprative, Prép

Résonance Magnétique Nucléiare

Spectrométrie de Masse (ESI-QTOF)

Microsoft Office, Empower

Pharmacologie

Phytochimie