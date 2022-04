Clement WONOU

Fondateur en 1991 de l’institution de microfinance ‘’Convergence 2000’’ au Bénin, Clément Wonou possède une expérience de 17 ans dans le domaine de la microfinance et de la gestion des entreprises et projets de développement. Il a assumé pendant plus de onze années des fonctions d’assistant technique du CIDR France au Mali, au Cameroun et au Burkina Faso et de coordinateur national de programme au Togo. Praticien-chercheur africain dans le domaine du financement de proximité, il a réalisé des missions de consultation (de manière récurrente parfois) pour la plupart des intervenants et partenaires de la microfinance: Banque Mondiale, PNUD, Plan International FIDA, USAID, AFD, CEFEB, WBI, Union Européenne, GTZ, Caritas Suisse, etc. Clément Wonou mène des recherches doctorales à l’Université Lumière Lyon 2 en France ; il est titulaire de diplômes de troisième cycle en gestion de projets (Université Senghor en Egypte, en économie (Université Lyon 2 en France), d’un certificat en gestion des coopératives (UQAM Canada), d’une maîtrise en droit des affaires, d’un diplôme de gestion de l’Université Nationale du Bénin et du diplôme de l’ENA en administration des finances.



Mes compétences :

Ambition

Créativité

Leadership

Professionnalisme