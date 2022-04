Clement YAO

Le Cabinet Gym Zen Thérapeutique oeuvre dans le domaine de la santé... plus précisément dans la santé par la pratique de la Gymnastique Respiratoire. Le Cabinet Gym Zen Thérapeutique intervient au sein des entreprises en tant que coach pour employeur et employer. La pratique de la Gymnastique Zen, la Gymnastique Thérapeutique augmente la productivité de l'employer. La pratique de la Gym Zen Thérapeutique les douleurs articulaires et lombaires provoquées par les positions assises prolongées.

La GZT va augmenter la capacité de l'employer pour pouvoir travailler longtemps sous pression et en bonne santé.



Mes compétences :

Protection contre les affections Cardio-vasculaire

Traitement du Stress par la Gym Zen Thérapeutique

Régulation de la pression sanguine

Par la pratique de la Gym Zen Thérapeutique