Clémentine D'IPPOLITO

DOMAINES DE COMPÉTENCES



GÉOLOGIE GÉOTECHNIQUE HYDROGÉOLOGIE

Réalisation, dépouillement et interprétation dessais in-situ et en laboratoire

Réalisation de cartes, de coupes géologiques et géotechniques

Dimensionnement de fondations et de soutènements

Analyse de la stabilité générale d'ouvrages en terre

Dimensionnement de systèmes dassainissements autonomes

Analyse technique d'offres



QUALITÉS HUMAINES

Prise d'initiatives pour améliorer l'organisation et l'efficacité du travail personnel ou d'un groupe

Mise en place d'outils de partage du savoir

Qualité d'écoute, esprit d'équipe



RÉGLEMENTATION :

Eurocodes 7 et 8, DTU 13.12 et 13.2, normes AFNOR, SEQ eaux souterraines, Légifrance



INFORMATIQUE :

AutoCAD, Talren, Geostab, Foxta ; Internet, Suite bureautique (Windows, Linux)



LANGUES :

Français : qualité rédactionnelle, Anglais : courant, Espagnol : notions





Mes compétences :

Assainissement autonome

Géotechnique

Géologie

Risques naturels

Hydrogéologie

Bâtiment