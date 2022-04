Clencia MOUSSOUNDA

Je suis une jeune diplômé en Développement Durable (M2), titulaire d'une Maîtrise en Sociologie du développement des espaces et des territoires (Urbanisation).

j'ai une petite expérience dans la gestion, suivi et évaluation de projet acquise au bout de quatre mois de stage dans un établissement public de la place spécialisé dans le social.

je suis membre d'une association d'évaluateur de politique publique et aimerais partager avec des personnes qui sont dans le même domaine ou qui s'intéressent à ce secteur d'activité.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Sphinx Software

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office