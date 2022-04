Formée à l'école Olivier de Serres (BTS + dipl. Sup. d'Arts Appliqués), je suis directrice artistique print, au sens large.

Principalement positionnée en conception/création, je suis tous les projets qui me sont confiés du brief à l'impression.

D'un tempérament curieux et aimant la variété, je suis à l'aise dans tous les secteurs : identité visuelle, édition, marketing direct et opérationnel, et même illustration, pige tendances et dessin de motifs…



Un minibook est consultable à l'adresse suivante:

http://cleo-dorefice.ultra-book.com/

Mes illustrations et travaux personnels sont visibles à ces adresses :

http://www.behance.net/cleo-do

http://www.flickr.com/photos/philomene251/



N'hésitez pas à me solliciter pour la création de vos supports de communication si vous souhaitez une D.A. dédiée expérimentée, réactive et motivée, avec une approche globale des problématiques de communication.



Cléo d'Oréfice



Mes compétences :

Communication

Conception

Création

Création graphique

Directeur artistique

Édition

Graphisme

Identité Visuelle

Illustration

illustratrice

Luxe

Maquettiste

Marketing

Marketing direct

Print

Publicité