Cléo VIGNAUD

Diplômée de l’ENSIC (Ecole Nationale des Industries Chimiques) en 2011, j’ai commencé ma vie professionnelle en tant qu’ingénieur HSE dans une usine de production de produits phytosanitaires appartenant au groupe BASF. J’ai beaucoup apprécié dans cette première expérience la diversité des activités qui m’étaient confiées et la richesse des interactions avec les autres services de l’usine, les services centraux de BASF et les parties prenantes externes.

Après plus de 5 ans à ce poste, je suis partie en voyage durant 11 mois avec mon compagnon, dans le cadre d’un congé sabbatique : nous avons parcouru onze pays en Amérique du Sud, Océanie et Asie.

A mon retour, j’ai pris le poste d’ingénieur support production dans la même usine BASF : j’apprécie dans ce nouveau poste la latitude qui m’est donnée pour pouvoir améliorer concrètement le travail des opérateurs et la productivité.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

HAZOP

Sauveteur secouriste du travail

Sécurité au travail

Audit interne

Réglementation ICPE

Environnement

Equipier de seconde intervention (ESI)