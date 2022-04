Cleonice BARRETO

9 ans d’expérience au sein de la société Citrix France en tant qu’hôtesse d’accueil (prestataire 4 ans) puis embauchée en tant que Facilities Coordinator (5 ans).



Désormais installée à Toulouse, je recherche un poste d’Assistante Services Généraux.



Mes points forts sont ma maîtrise des langues, ma capacité à travailler dans un environnement international et ma rigueur.



VIADEO peut m'apporter des contacts et de nombreuses informations concernant mes recherches.



Je suis donc à l'écoute de vos conseils, sollicitations ou questions sur mes compétences et motivations.



Mes compétences :

Archivage

Gestion des stocks

Gestion de parc automobile

Gestion de prestataires

Accueil physique et téléphonique

Gestion des déplacements professionnels