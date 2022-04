Cleophee COUSTY

Après 3 ans dans la même entreprise, je souhaite m'ouvrir à de nouveaux challenges en Project Management. Forte de mes expériences (professionnelles et personnelles) en France et à l'International, je souhaite encore apprendre et appliquer mes connaissances.



Souvent décrite comme avenante, ouverte d'esprit, polyvalente et dynamique, je suis toujours partante pour de nouvelles rencontres et ai su faire de mes nombreux déménagements et voyages un atout du quotidien.



Avec une expérience en audit à l’international dans une équipe multiculturelle qui me permettra de suivre des projets variés, de restituer des analyses et d’assurer la tenue de délais. Je suis également habituée aux Reporting en anglais et français ainsi qu’à la proposition de solutions et au partage des Best Practices.



Actuellement en charge de 100 entretiens professionnels par an dans toute la France, je pourrai analyser et comprendre les besoins et les problématiques des clients. Je gère également ma 4ème campagne de bilans annuels qui porte sur 450 individus, je sais donc suivre et assurer la bonne réalisation de processus et gérer les problématiques potentielles avec la direction. Référente sur certains sujets tel que la cooptation je suis capable de gérer et coordonner différents projets, plus ou moins longs. S’ajoute à ceci une réelle appétence à créer de la synergie avec différents interlocuteurs et à vouloir toucher à pleins de sujets transverses.



En parallèle de mon poste je suis fondatrice d'un site et manage une équipe de 4 personnes, j’ai ainsi pris l’habitude de réaliser un suivi régulier des projets avec mon équipe et prends un réel plaisir à créer et proposer des formats de supports visuels ou analytiques.



Mes compétences :

Microsoft Project

Adobe

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Community Management

Teamwork

Project Management

Adobe Creative Suite

Qlik Sense

Social Media