Clerc CLAUDE

Responsable de secteur sur 11 départements (16/17/24/32/33/40/46/47/64/65/82)auprès de négoces matériaux type Point P, Gedimat, Plateforme du Batiment, Big Mat, Lapeyre etc...)Ma mission est de développer les ventes par le biais de formations internes mais également auprès des entreprises de carrelage, plomberie et maçonnerie. J'ai également un contact très important auprès des architectes et donneurs d'ouvrage.



Mes compétences :

Bâtiment

matériaux

Négoce

Prescription

Second oeuvre