Clermond FERNAND

Suis fernand clermond je suis nee a port au prince haiti le 03-10-1980 je fais ma primaire dans une ecole nacional damocles vieux, en 1983 a 1998 je commence le secondaire 1998 a 2003 et je commence dans une ecole profetionelle a carrefour de centre polivalent 1998 a 2003 et commencer mon experience en 2003 a 2007 maintenat je vis a st domingue je tavail comme jardinier mantenimiento de la picina et apres commence comme entrainer de fitness en 2013 a nos et entrainer de foot ball avec les enfants en 2014 a nos jours