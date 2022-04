Clesys RECRUTEMENT

Clesys est une société spécialisée dans le secteur de la sécurisation des architectures systèmes & réseaux. Nous nous efforçons de concilier le bien-être de nos collaborateurs & la performance économique de l’entreprise.

Structure à taille humaine ayant des objectifs qualitatifs, la société réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros avec un effectif de 80 collaborateurs.



L’ensemble de nos consultants sont spécialisés dans la sécurisation des infrastructures systèmes et/ou réseaux.



SECURITE



La sécurité étant une problématique permanente des DSI, CLESYS se propose d’accompagner ses clients dans toutes les phases de sécurisation de leurs infrastructures informatiques.



- Audit de sécurité tant sur les aspects techniques, que sur les aspects organisationnels et humains:

audit de vulnérabilités internes et externes

tests d’intrusions

audit de code



- Définition des standards de sécurité génériques et techniques, qui découlent des politiques de sécurité



- Sécurisation des infrastructures



- Validation et optimisation des performances



- Supervision de la sécurité



- Administration et maintien en condition opérationnelle d'infrastructures de sécurité



- Veille technologique sécurité



RESEAUX



Nous comptons parmi nos collaborateurs des experts qui sauront répondre à des problématiques telles que la définition et la conception de vos réseaux LAN, MAN, WAN la migration de ceux-ci (plan d’adressage, équipements), l’interconnexion des agences ou filiales ainsi que des collaborateurs nomades.



D’autre part, notre expertise nous permet de diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements, erreurs d’implémentation et goulots d’étranglement sur les réseaux de nos clients afin d’en optimiser les performances.



SYSTEMES



Outre la sécurité, Clesys propose également son expertise d’ingénierie système en accompagnant ses clients dans les domaines de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les définitions d’architectures, le déploiement et l’intégration, la migration ainsi que l’administration de solutions techniques.



Ainsi, les systèmes Unix, Microsoft, GNU/Linux et *BSD, mais aussi les acteurs phares du monde de la production (Serveur d’applications J2EE, solution de sauvegarde et de monitoring, ordonnanceur, SGBD…) sont autant de produits maîtrisés par nos collaborateurs.



Pour obtenir davantage d'informations ou postuler : recrutement@clesys.fr