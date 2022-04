Cliché PLACE

Fondé en 2011, Place Cliché est un studio pluridisciplinaire spécialisé dans la photographie de mode et de publicité. C'est une équipe de créatifs, photographes et graphistes au service de vos idées. En perpétuelle évolution, nous développons notre technique et notre savoir-faire dans le but de créer des images esthétiques et raffinées.



https://www.placecliche.com/studio



Mes compétences :

Stylisme

Photographie culinaire

Direction artistique

Retouche photo

Photographie

Adobe InDesign

Photographie publicitaire

Retouche d'images

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Direction de la photographie

Graphisme publicitaire