Click COOL

Clickcool bien plus qu’une révolution, un concept, dans le domaine du digital marketing. Sa mission est de promouvoir les petits commerçants et les moyennes entreprises de la région via son concept unique. Nous vous proposons de créer des vitrines virtuelles au travers de cette plateforme, incluant la géolocalisation à proximité.



Qu’est-ce qu’une vitrine virtuelle sur internet ?

C’est une page mise à disposition de nos utilisateurs, ou vous pouvez insérer toutes les informations relatives à votre commerce. Ceci peut être une alternative au site internet classique grâce à sa simplicité d’utilisation. En ajoutant également différents visuels, l’information est optimisée et le potentiel client est entièrement renseigné.



Les avantages de la vitrine virtuelle ?

Une vitrine virtuelle est un outil indispensable de communication pour appuyer votre présence sur le Web. Grâce à sa géolocalisation de pointe ainsi que la visibilité 24h/24, vos futurs clients vous trouvent à tous moment. Toutes les annonces que vous publiez sont automatiquement rattachées à votre vitrine virtuelle. L‘achat de crédit pour sélectionner vos options de visibilité vous permet de maitriser parfaitement votre budget.



Les avantages technologiques de ClickCool :

Votre entreprise est optimisée grâce à clickcool. Nous mettons en valeur vos activités : nous savons qu’il est important d’inclure du contenu local et d’optimiser les vitrines, les annonces ainsi que les articles sur le Web avec des mots-clefs spécifiques.



Google Local se base sur votre location et donc il y a risque à ce que vous n’apparaissiez pas dans les résultats de vos internautes. C’est pourquoi, nous avons développé un système de géolocalisation, afin que vos prospects deviennent de futurs clients.



De plus, nous développons parallèlement à cela une architecture BigData évolutive, notre plateforme est capable d’emmagasiner des millions de futurs utilisateurs, qui a pour but final d’être nettement plus rapide et performante que ses concurrents



Le futur est déjà là avec Clickcool. Vous n'avez plus besoin d’avoir une certification spécifique, ou faire appel à des agences de publicité pour vous faire connaître. Clickcool le fait pour vous, de manière simple et rapide !



La reformulation sémantique, l’intention finale et le contenu localisé sont les points essentiels pour favoriser le référencement de votre identité sur les moteurs de recherche, ce que propose Clickcool au travers de sa plateforme révolutionnaire.



La marche à suivre pour créer votre vitrine

Il vous faut être un professionnel et donc créer un compte professionnel sur notre plateforme. Ensuite, vous complétez toutes les informations de contact ainsi que votre numéro du registre du commerce.



Nous entrons maintenant dans la création de la vitrine, vous renseignez toutes les informations relatives à votre commerce :



1. Ajouter le logo

2. Le titre et la description de votre vitrine

3. Vos horaires d’ouverture et de fermeture

4. L’adresse de votre site internet et de liens de vos pages sur les réseaux sociaux

5. Ajoutez des mots-clés afin de faciliter la recherche

6. Ajoutez jusqu’à 8 photos et 3 vidéo (YouTube, Dailymotion,… etc)

7. Renseignez sur votre portefeuille - jusqu’à 3 produits que vous souhaitez mettre en avant

Indiquez à vos futurs clients quels sont les modes de paiement acceptés : carte de crédit, Postcard ou seulement du cash



Remarque :

Si vous n’avez pas le temps de finaliser la création de votre vitrine, vous pouvez la sauvegarder et revenir des que vous le désirez, avant de la mettre en ligne



