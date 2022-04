Depuis sa création, ClickErp s'est positionnée en tant qu'acteur innovant et expert dans la création et le développement de différents types de la technologie récente et des solutions-métiers, a savoir le responsive Web, les progiciels ERP, la technologie RFID, ainsi que la Vente/Achat du

matériels informatiques, la maintenance, le réseau et la formation professionnelle.

ClickErp a été notamment la pionnière en Tunisie dans la mise en production de projets innovants à base de technologie nouvelle génération.