J'ai une licence en Économie de ressource naturelle et de l'environnement et un Master I en Économie pétrolière.

je suis présentement secrétaire attaché au Directeur de site à MOKABI sa une société forestière du Groupe Rougier je suis Dynamique, innovatrice, discrète, gestionnaire de temps, capable de travailler dans la pression, esprit d’équipe, capacité d’adaptation, vigilante et très attentive aux consignes.

j'ai une bonne aptitude de gestions de stock et une bonne aptitude de rédaction.