Clim Maroc SALON INTERNATIONAL

Les professionnels du froid et de la climatisation auront eux aussi leurs mots à dire: La quatrième édition de CLIM, le Salon International de la Climatisation-Chauffage-Réfrigération-Ventilation aura lieu du 13 au 16 Mai 2015 à l'Office des Foires et d'Expositions de Casablanca.



Cet événement présentera les avancées les plus récentes en termes d’innovation et de technologie pour les professionnels des secteurs concernés. Organisé par l'Agence be in con , cet événement a pour objectif de s’imposer comme le principal rendez-vous sectoriel du Maroc, du Maghreb, de la Méditerranée et comme l’une des références les plus prisées au niveau international.



CLIM'15 a pour objectif :

-Structurer le marché;

-Rassembler les professionnels;

-Créer une plateforme d'échange d'informations et d'expérience;

-Être un forum d'innovations technologiques;

-Promouvoir vos produits et vos services;



CLIM'15 offre multi-sectorielle et mulit-produit:



-Climatisation : Air conditionné, Climatiseurs Split system, Climatiseurs plafonniers, mobiles, muraux, Consoles monoblocs, production d'eau glacée.



-Réfrigération: Froid commercial( machines à glaçons, armoires, baques et vitrines réfrigérées), Transport frigorifique.



-Ventilation : Qualité de l'air, Brumisation, Déshumidification, Hottes aspirantes, Rafraîchisseurs d'air.



-Chauffage : Chauffage central, Chauffage de piscine, Eau chaude sanitaire, Chauffe-eau solaires, électriques, chaudière à gaz, système solaires, Géotherme et pompes à chaleur, Isolation thermique et protection ant-incendie.



-Composants: Compresseurs, évaporateurs, condensateurs, Pompes de relevage des condensats.



-Autres: Sanitaire, plomberie, robinetterie, tuyauterie, vannes, Régulation, contrôle et gestion centralisée



Spécialisations :-Exposants : Fabricants, Importateurs, Distributeurs, Installateurs, Bureaux d'études, Bureaux de contrôle, Fédérations et associations professionnelles



-Visiteurs : Fabricants, importateurs et distributeurs; Bureaux d'études, Ingénieurs et bureaux de contrôle, Architectes et promoteurs immobiliers, Hôteliers agro-alimentaires, Ministères, fédérations et associations professionnelles, Universités et institutes spécialisés.

