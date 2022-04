Bonjour,



Nos services:



- Installation des climatiseurs.

- Entretien des climatiseurs.

- Réparation des climatiseurs.



Pourquoi c'est très important d’entretenir votre climatiseur ?



Un entretien régulier de votre climatiseur est nécessaire à son bon fonctionnement. Lorsque le ventilateur est encombré de poussières ou que le filtre à air est sale, la puissance de l’unité intérieure est moindre et l’appareil perd peu à peu de son efficacité.



Pour éviter les pannes, il faut également contrôler qu’il n’y a pas de fuite au niveau du liquide frigorifique.



Enfin, une climatisation mal entretenue peut entraîner la prolifération de bactéries.



Pour éviter ces désagréments et augmenter la durée de vie de votre climatiseur, faîtes le entretenir par un véritable professionnel !





Climatiseur Service intervient pour vous



Pour maintenir votre installation en bon état de marche, nos techniciens procèdent aux contrôles suivants :



- vérification du bon fonctionnement des fonctions chaud/froid de la ventilation

- décontamination des filtres et nettoyage des ventilations

- contrôle des liaisons électriques et des pressions frigorifiques

- contrôle de l’étanchéité du circuit frigorifique et des organes mécaniques de l’appareil.



Contact: 06.26.64.87.70



* Devis gratuit.



