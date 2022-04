La Clinique Espoir Jean-Michel est un établissement médico-chirurgical et de soins de suite, doté d’un laboratoire de biologie médicale, d’un centre de radiologie et d’un centre de consultations pluridisciplinaire. Elle est fidèle à sa vocation d’origine : offrir des soins de proximités et de qualités à tous.

La clinique espoir jean-michel réalise chaque année 1 500 séjours hospitaliers par an, 2 500 interventions et 12 500 actes externes (Centre de consultations, Imagerie médicale, Laboratoire de Biologie Médicale). Elle dispose de

21 lits en Chirurgie et Médecine

8 lits en soins de suite

7 places en Chirurgie Ambulatoire

5 places en Chimiothérapie Ambulatoire

4 box individuels en Surveillance Continue

Un bloc opératoire équipé de 5 salles d’interventions

Une pharmacie à usage interne

Une stérilisation centrale

3 salles de radiologie

Une salle d’exploration fonctionnelle urodynamique et respiratoire

Une salle d’échographie

Une salle d’échographie Doppler

Une salle de sénologie

Le personnel de la clinique est composé de 98 personnes dont près de 50 praticiens







CLINIQUE ESPOIR JEAN-MICHEL - KOUMASSI - Boulevard du Cameroun, Abidjan, Côte d'Ivoire - Chirurgie - Cardiologie - SSR - Soins de suite - Orthopédie - ORL.



Sur la ville de Abidjan, Bd. du Cameroun, Ligne bus 05, Paroisse Ste Bernadette, Remblais - Koumassi l’établissement de santé Clinique Espoir Jean-Michel dispose de 50 places pour accueillir les patients nécessitant une hospitalisation. Il fait partie de la catégorie Clinique - Polyclinique et exerce son activité sous statut prive.





PRÉSENTATION

Direction : M. KOHO JEAN-MICHEL

Président CME : Dr GABE LUCIEN

Catégorie(s) :

Clinique



Capacité d'accueil de 50 lits et places dont :

MCO (Médecine - Chirurgie - Obstétrique) : 25 Lits

Soins de Suite : 15 Lits

Chirurgie ambulatoire : 7 Postes

Chimiothérapie ambulatoire : 3 Postes





Hôpitaux de jour : Personnes âgées, personnes en situation de handicap...





SPÉCIALITÉ(S)

Analyses médicales

Cancérologie

Cardiologie

Chimiothérapie

Digestif (appareil digestif)

Endocrinologie

Imagerie médicale

Chirurgie esthétique

Chirurgie de la main

Gynécologie

Ophtalmologie

Orthopédie-traumatologie

Oto-Rhino-Laryngologie

Pneumologie

Rhumatologie

Soins de suite

Stomatologie

Urologie

Vasculaire

Chirurgie dentaire

Chirurgie orale

Implantologie