Clio DUPOUY

Après reconversion, j'ai obtenu mon diplôme de psychologue clinicienne à Toulouse Le Mirail, dans la spécialité "Psychothérapies et Psychopathologies". Ma formation entre Paris VIII, Bordeaux et Toulouse m'a permis de développer mes compétences cliniques en conciliant les thérapies cognitivo-comportementales et le champ psychanalytique / psychodynamique. Je maîtrise donc différents outils et médiateurs à la relation que je souhaite utiliser auprès de publics très diversifiés. Outre le public adulte, avec qui j'ai pu travailler lors d'un stage long en psychiatrie (séjours de courte durée, avec des patients souffrant de dépressions sévères et de toxicomanie), je me suis également spécialisée dans le domaine du développement de l'enfant et de l'adolescent : j'ai obtenu l'an dernier mon Diplôme Universitaire "Enfance, Santé et Société" à Bordeaux II (droit de l'enfant, autorité parentale, prévention pour la santé des enfants et adolescents, annonce du handicap aux familles, prise en charge de l'enfant ainsi que de ses parents, etc.) et j'ai multiplié mes stages auprès de ce public (IME, SESSAD, Clinique Médicale et Pédagogique, Hôpital de Jour, etc.).

J'ai co-animé durant 3 ans des ateliers de groupe au sein de l'IME du Centre Départemental de l'Enfance. Je maîtrise les différentes problématiques rencontrées par le jeune public tout comme celles des adultes. Mener des entretiens, réaliser des bilans (tests d'intelligence et de personnalité, projectifs, etc.), animer des ateliers avec d'autres professionnels, développer une alliance thérapeutique avec les familles, sont autant de tâches que je sais accomplir. De plus, je possède des diplômes en arts plastiques (licence) et en infographie, ce qui me permet de proposer de nombreux médiateurs à la relation en fonction des difficultés de chacun.

Le travail en équipe, les échanges entre professionnels de diverses disciplines de santé sont pour moi de véritables moteurs.

Sur Viadeo, j'espère rencontrer des personnes passionnées avec qui échanger et avancer, et bien entendu, un emploi pour mettre toutes ces qualités en application!!



Mes compétences :

Psychologie

Psychothérapie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

DAX

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

3D Studio Max