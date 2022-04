Clio PETRARCA

Juriste spécialisée en droit social, forte de 10 ans d'expérience professionnelle dans l'accompagnement d'employeurs pour la gestion quotidienne de leurs salariés et dans la négociation collective de branche, je suis aujourd'hui en capacité :

- d'apporter des conseils opérationnels en droit social (rédaction des contrats de travail, suivi des procédures disciplinaires...) et de former les personnels en charge des ressources humaines sur le droit du travail (gestion des temps de travail, des ruptures de contrats...)

- de participer à la gestion des relations sociales et à la négociation collective (planification des réunions, alimentation des bases de données, appui technique, animation de groupes de travail...)

- de soutenir la stratégie de l'entreprise et de la représenter auprès de ses partenaires.



Mes compétences :

Appui technique négociation de branche

Animation de réunions

Rédaction

Animation de formations

Conseil juridique

Droit social

Juriste droit social

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Synthèse rédactionnelle

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Tutorat

Veille juridique et législative

Dialogue social

Recherche documentaire

Réalisation de supports pédagogiques

Pédagogie

Planification de réunions